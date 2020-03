Roland Garros 2020 rinviato per il coronavirus ma si giocherà: la nuova data

Il Roland Garros 2020 slitta, ma si giocherà. Lo Slam parigino sulla terra battuta (vinto 12 volte da Rafa Nadal) era in programma dal 24 maggio al 7 giugno, ma vista l'emergenza coronavirus gli organizzatori hanno deciso di non disputarlo in quella data. La nuova collocazione sarà in autunno, dal 20 settembre al 4 ottobre. Teoricamente, se non ci saranno cambiamenti nel calendario una settimana dopo la fine dell'Open degli Stati Uniti.

Abbiamo preso una decisione coraggiosa in questa situazione senza precedenti, stiamo agendo con responsabilità e dobbiamo lavorare insieme per assicurarci della salute e della sicurezza di tutti”, ha dichiarato Bernard Giudicelli, presidente della FFT.

In dubbio gli Internazionali d'Italia: il Master 1000 di Roma sarebbe calendarizzato dal 4 al 17 maggio, mentre è già stato cancellato il Masters Series di Montecarlo 2020 (l'organizzazione ha già fatto sapere che non verrà recuperato quest'anno), oltre a Indian Wells e Miami (i principali tornei primaverili sul cemento americano). Da decrifrare anche Wimbledon che teoricamente dovrebbe essere giocato dal 29 giugno-13 luglio.