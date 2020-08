Roma, acquisto Friedkin: dopo la chiusura, un'opa sull'intero capitale

Friedkin Group conferma in una nota quanto già annunciato lo scorso 7 agosto, ossia che il prezzo da pagare per l'86,6% del capitale dell'As Roma è pari a 63.414.047 euro, a cui corrisponde un prezzo per singola azione del club pari a 0,1165 euro. Alla data del closing, previsto per il 17 agosto, l'acquirente acquisterà, inter alia, una partecipazione complessiva (diretta e indiretta) in As Roma pari a circa l'86,6% del capitale sociale e per l'effetto l'acquirente promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi del Tuf sul rimanente capitale sociale di As Roma, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari al prezzo di 0,1165 euro per azione.