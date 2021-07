Roma: l'Arsenal vuole 19 milioni per Granit Xhaka, primo obiettivo di Mou

La Roma deve pagare 19 milioni di euro all’Arsenal per poter ingaggiare lo svizzero Granit Xhaka, con il quale ha già raggiunto un accordo

Josè Mourinho ha indicato il regista elvetico come il perno sul quale costruire la nuova Roma, ma non sarà facile strapparlo all’Arsenal.

I “Gunners” infatti non intendono fare una minusvalenza troppo rilevante e quindi puntano a recuperare almeno in parte i 37 milioni di euro che spesero nel 2016 per ingaggiare Granit Xhaka dal Borussia Monchengladbach.

Dopo un grande Europeo, il valore del centrocampista è salito in maniera esponenziale e cederlo a un prezzo troppo basso certamente indispettirebbe non solo gli azionisti, ma anche i semplici tifosi.

Sempre dall’Inghilterra, ovvero dal Wolverhampton, arriva il portiere portoghese Rui Patricio, che nella prossima stagione difenderà i pali giallorossi.