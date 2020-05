Roma, microfrattura al polso per Pau Lopez: tre settimane di stop

Roma, microfrattura al polso sinistro per Pau Lopez: tre settimane di stop

È proprio una stagione sfortunata per la Roma. Neppure due settimane dopo il primo giorno di allenamento individuale, la Roma ha già il primo infortunato, che si aggiunge ad un elenco lunghissimo, superiore a quota 40, di questa stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il portiere Pau Lopez ha infatti riportato una microfrattura del polso sinistro dopo l’allenamento di martedì e dovrà restare a riposo per tre settimane. Per il momento non è prevista alcuna operazione, il polso è fasciato e il portiere catalano dovrà restare a riposo. O meglio, potrà allenarsi, correre, fare palestra, ma non potrà utilizzare le mani. Con la speranza sua e di tutta Roma che fino a quel giorno non ci siano altri infortuni.