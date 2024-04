Roma, Ndicka malore a Udine (gara sospesa), escluso l'infarto

Momenti di paura durante Udinese-Roma quando il difensore giallorosso Evan Ndicka ha avuto un malore e si è accasciato in campo al 71' (gara poi sospesa). Il 24enne ivoriano è stato soccorso dai compagni, con Svilar che ha immediatamente richiamato l'attenzione del direttore di gara. Immediato l'intervento dello staff medico con il defibrillatore (che non è stato usato): Ndicka ha fatto capire di aver sentito una fitta al petto. Trasportato in ospedale, il giocatore della Roma non è in pericolo di vita. Gli accertamenti, fanno sapere fonti giallorosse, hanno confermato non si sia trattato d'infarto. I controlli non saranno soltanto di natura cardiologica per avere così un quadro completo sulle condizioni del giocatore e sulle cause che hanno provocato il malore. Poco prima di lasciarsi cadere, infatti, Ndicka aveva subito un colpo al petto che potrebbe aver influito nel malessere.

Ndicka, tutta la squadra della Roma in ospedale per sostenere il difensore. "Si sente meglio"

Tutta la squadra della Roma si è recata presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è stato trasferito il difensore giallorosso Evan N'Dicka dopo che ha accusato un malore in campo durante la partita Udinese-Roma poi sospesa. "Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale" - il tweet della Roma - Forza Evan, siamo tutti con te!": all'incoraggiamento del club giallorosso sono seguiti, in pochi minuti, messaggi di vicinanza e sostegno al giocatore da parte di tutti altri club. Uscendo dall'ospedale di Udine, l'allenatore della Roma, Daniele De Rossi si è rivolto alla folla di giornalisti e teleoperatori presenti, ha sorriso rassicurando tutti, esclamando "bene, bene".