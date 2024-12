Chi è Romano Floriani Mussolini, il calciatore pronipote del Duce imparentato anche con Sophia Loren nella bufera per un gol

Romano Floriani Mussolini: pronipote del Duce è anche imparentato con Sophia Loren

Romano Floriani Mussolini ha segnato il suo primo gol in Serie B al Cesena con la maglia della Juve Stabia ma quello che ha fatto notizia è che larga parte dei tifosi della squadra campana ha esultato facendo il saluto romano. L'ala destra classe 2003 e pronipote del Duce dal canto suo ha dichiarato che nononostante il pesante cognome che porta sulla maglia non è interessato alla politica.

Romano Floriani Mussolini è un giocatore di proprietà della Lazio e attualmente in prestito alla Juve Stabia. Ha iniziato la carriera calcistica nelle giovanili della Roma per poi trasferirsi a 13 anni nel club biancoceleste, con cui ha debuttato nella squadra Primavera nel 2021. Tre anni dopo ha firmato il contratto da professionista ed è stato convocato per la prima volta in Seria A. Fino a giugno 2024 è stato in prestito al Pescara per poi trasferirsi in Campania.

E' figlio di Alessandra Mussolini, ex eurodeputata e politica di Forza Italia, e dell'imprenditore Mauro Floriani. Il nonno Romano Mussolini è uno dei figli del dittatore fascista Benito Mussolini. Il giovane calciatore è anche nipote di Sophia Loren, in quanto l'attrice è la sorella di Maria Scicolone, moglie del nonno Romano.