Ronaldo a Torino dopo la visita in ospedale dalla mamma. Avrebbe giocato Juventus-Milan

Cristiano Ronaldo è rientrato a Torino dopo il viaggio lampo in Portogallo all'isola di Madeira per andare in visita all'ospedale dove è stata ricoverata sua mamma Dolores, colpita da un "ictus ischemico". Nella serata di martedì CR7 aveve scritto un messaggio su Twitter rassicurando tutti sulle condizioni in miglioramente della madre. "Grazie per tutti i messaggi di sostegno per mia mamma. Al momento, le sue condizioni sono stabili e si sta riprendendo in ospedale. Io e la mia famiglia vogliamo ringraziare tutto il team di medici che la sta seguendo e cortesemente chiediamo che ci sia concessa un po’ di privacy in questo momento".

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.