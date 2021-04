Ronaldo infortunato: Pirlo rilancia Dybala in Atalanta-Juventus

Cristiano Ronaldo salta Atalanta-Juventus per infortunio. Lo annuncia l'allenatore bianconero Andrea Pirlo: "Una grossa defezione c'e': Cristiano non sara' della partita, non ha recuperato un problema ai flessori e farlo giocare domani sarebbe stato rischioso. Tutti insieme abbiamo deciso di lasciarlo a riposo e recuperarlo per la partita di mercoledi'". Il tecnico della Juve spiega che i guai di Ronaldo sono iniziati qualche giorno fa. "Il problema e' nato gia' lunedi' - le parole di Pirlo - Ha provato a fare del differenziato ma poi non e' riuscito a spingere come voleva. Viaggi e partite con le nazionali lo hanno condizionato e non ha recuperato". Chi sostituirà CR7? "Al suo posto ci sara' Dybala".

"Se abbiamo sbagliato la gestione fisica di Ronaldo? Abbiamo fatto delle valutazioni, lui è sempre stata in buone condizioni fisiche. Gli impegni con la nazionale sono tanti molti e anche lui mi ha detto che non avrebbe dovuto giocare la terza sfida, però con il gol annullato e i punti persi ha dovuto giocare. È normale dopo una stagione così che possa arrivare stanco. Sono state disputate troppe partite e con rose così corte si arriva a avere questi infortuni. Si è visto anche Champions con Lewandowski che si è fatto male e non ha giocato", ha sottolineato l'allenatore della Juventus.