Ronaldo quarantena in palestra, Federica Pellegrini vince le Olimpiadi... tra le lenzuola

Cristiano Ronaldo quarantena in palestra

Cristiano Ronaldo trascorre la quarantena a Madeira, in Portogallo, con la famiglia. L'attaccante della Juventus non ha assolutamente smesso di allenarsi malgrado non si sappia quando si tornerà a giocare. La sorella, Katia Aveiro, ha pubblicato su Instagram una foto di CR7 in una palestra casalinga. "Continuiamo con la lotta, a casa, in famiglia, e mantenendo attivi corpo e mente", ha scritto.

Federica Pellegrini vince le Olimpiadi... tra le lenzuola. Video

Federica Pellegrini ha postato un simpatico video su Instagram, per sdrammatizzare il momento non facile del Paese, in cui gareggia a letto sognando di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. "Fede, Fede, svegliati, hanno dato l'annuncio. Sdrammatizziamo un po'...", scrive nel post la Divina.

Giochi che non verranno disputati quest'anno e dovrebbero essere spostati nel 2021 come è successo agli Europei di Calcio e alla Copa America.

Ecco Federica Pellegrini che si toglie l'accappatoio, vestita con il suo costume di gara si tuffa sul letto e vince la medaglia d'oro della simpatia.