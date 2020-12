Ronaldo (record) e Frappart, 2 stelle nella notte della Juventus in Champions

Juventus, Ronaldo raggiunge i 750 gol in carriera. Ora punta a Pelè

Cristiano Ronaldo è rientrato in Champions League dopo il turno di stop con il Benevento (pari dei bianconeri senza di lui contro la neopromossa allenata da Filippo Inzaghi) e va subito a segno nella partita vinta 3-0 dalla Juventus contro la Dinamo Kiev: sono 750 gol in carriera per CR7. Il portoghese ne ha fatti 74 con la Juventus, 450 col Real Madrid, 118 col Manchester United, 102 col Portogallo e 5 con lo Sporting Lisbona. Ronaldo sale a quota 132 in Champions League. Recentemente aveva superato Puskas (grazie alla rete del 6-0 nel match tra Portogallo e Andorra e ora ha messo nel mirino Pelé, terzo bomber di tutti i tempi con 761 reti. Poi toccherà a Romario (772) e a Josef ‘Pepi’ Bican (805), il miglior marcatore di tutti i tempi.

RONALDO, 750 GOL NON BASTANO: "PROSSIMA FERMATA 800"

"750 gol, 750 momenti felici, 750 sorrisi per i nostri tifosi", scrive Ronaldo nel suo post su Instagram in cui ringrazia compagni, allenatori, avversari e la famiglia. "Prossima fermata: 800 gol! Andiamo, fino alla fine".

Juventus-Dynamo Kiev, Stephanie Frappart fa la storia Non solo Cristiano Ronaldo. Nella notte tra Juventus e Dinamo Kiev sotto ai riflettori c'era anche Stephanie Frappart, primo arbitro donna in una partita di Champions League. La 36enne di Herblay è stata protagonista di una direzione di gara precisa e senza esitazioni. Ha cercato di lasciar giocare e fischiato 'solo' 20 falli nel corso della sfida. Una prestazione di personalità. Dopo 10' di gioco ha estratto il primo cartellino giallo al bianconero Bentancur per fallo su Shaparenko. Poi la seconda ammonizione al 27' per una manata di Zabarnyi ai danni di Morata. Al 35' su una presunta trattenuta in area di Bonucci su Verbic, malgrado le accese proteste degli ucraini, non ha avuto dubbi e ha lasciato correre il gioco. Nel secondo tempo, quando ha segnato Cristiano Ronaldo ha aspettato il responso del Var (verifica della posizione di Morata) tenendo a distanza i calciatori ucraini. Complessivamente una partita (non complicatissima(, ben diretta da Stephanie Frappart. Stephanie Frappart ammonisce Zabarnyi (Lapresse)



JUVENTUS-DINAMO KIEV 3-0

La Juventus già matematicamente qualificata per gli ottavi di finale di Champions League trova la quarta vittoria nella fase a gironi superando all'Allianz Stadium 3-0 la Dinamo Kiev. Apre le marcature al 21' Federico Chiesa di testa su assist di Alex Sandro. Nella ripresa, minuto 57' il raddoppio di Ronaldo, al 66' rete di Morata. In classifica i bianconeri restano secondi con 12 punti alle spalle del Barcellona, 15, che va a vincere 3-0 a Budapest contro il Ferencvaros. A chiudere con 1 punto Dinamo Kiev e Ferencvaros.