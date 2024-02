Rugby, Sei Nazioni: il palo nega la vittoria all'Italia: 13-13 con la Francia

L’Italrugby del nuovo ct Gonzalo Quesada, dopo il ko dell'Olimpico contro l'Inghilterra (24-27) e quello più netto in Irlanda (36-0 per i padroni di casa) trova un mezzo miracolo andando a pareggiare 13-13 con la Francia, a Lille, nella terza giornata del Sei Nazioni di rugby. Un risultato ottenuto in rimonta e con il palo finale colpito da Garbisi che avrebbe voluto dire il successo contro i transalpini.

Il tecnico azzurro cerca l’impresa in terra francese con sei giocatori cambianti rispetto all'ultima sfida persa in Irlanda, mentre sono solo tre i cambi nello schieramento iniziale per i francesi. L’Italia soffre la pressione avversaria e paga a caro prezzo alcuni errori in fase di possesso che nei primi quaranta minuti non hanno consentito alcun azione offensiva. La prima frazione si chiude con i transalpini avanti 10-3 grazie alla meta di Charles Ollivon quasi in apertura di gara con relativa trasformazione tra i pali, poi il calcio di Thomas Ramos porta i galletti sul 10-0. Sul finire della prima frazione l’Italia va a segno con un calcio di punizione con Martin Page-Relo per il 10-3.

(foto Lapresse)



Partita di sofferenza per l'Italia che gioca con grande coraggio in fase difensiva ma costruisce poco in fase offensiva. Gli Azzurri però hanno il vantaggio dell’espulsione di Biarrey e di giocare in superiorità numerica tutta la ripresa. E’ però ancora la Francia ad andare a segno tra i pali ancora con Ramos per il 13-3. L’Italia comincia a macinare gioco e Garbisi va per i pali e accorcia le distanze, realizzando il calcio del 13-6. Gli azzurri aumentano la pressione, mantengono costantemente il possesso della palla, e vanno in meta con Capuozzo, per il 13-11, poi con la trasformazione di Garbisi si arriva alla parità 13-13.

Forcing finale degli azzurri ma la sfortuna non consente la realizzazione del calcio di Garbisi che si stampa sul palo. La partita termina 13-13 con un sospiro di sollievo dei francesi e un punto che vuole dire addio al cucchiaio di legno in questa edizione del Sei Nazioni.

Francia-Italia 13-13 al Sei Nazioni, Lamaro, 'c'è rammarico ma la strada è quella giusta'

"C'è ovviamente rammarico, potevamo regalarci una gioia e così non è stato. Ma abbiamo dato tutto, abbiamo lottato l'uno per l'altro e di questo siamo orgogliosi. La strada è quella giusta". Il capitano dell'Italrugby Michele Lamaro commenta così il pareggio per 13-13 a Lille contro la Francia in un match della terza giornata del Sei Nazioni.

(foto Lapresse)



Francia-Italia 13-13, Quesada, 'peccato per il palo ma la prova è stata ottima, sono fiero dei ragazzi'

"Peccato per il palo nel finale siamo andati vicini a fare qualcosa di storico ma la prestazione è ottima, sono fiero di quanto hanno fatto questi ragazzi, che hanno un grande cuore. Abbiamo sfruttato l'uomo in più, ma in generale siamo stati bravi per tutta la partita. Dobbiamo goderci questo momento". Il ct dell'Italrugby, Gonzalo Quesada, commenta così, al microfono di Sky Sport, il pareggio per 13-13 a Lille contro la Francia nella terza giornata dei Sei Nazioni di rugby.