Saelemaekers riscattato dal Milan: ecco i costi dell'operazione

Saelemaekers riscattato dal Milan

Alexis Saelemaekers è stato riscattato dal Milan. Il 21enne esterno belga era arrivato in prestito dall'Anderlecht nel mercato di gennaio. Ora, è al 100% un giocatore rossonero. "AC Milan comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga si lega al Club rossonero sino al 30 giugno 2024", recita il comunicato.

Milan, ufficiale il riscatto di Saelemaekers, i costi dell'operazione

Saelemaekers era stato pagato dal Milan 3,5 milioni di euro per i 6 mesi di prestito, con ulteriori 3,2 milioni in caso di riscatto. Operazione da poco meno di 7 milioni, ingaggio escluso. Centrocampista sull'esterno destro che in proiezione potrebbe anche essere arretrato come terzino: il calciatore belga ha convinto il club rossonero (Pioli gli ha dato 22 minuti a Lecce e 36 contro la Roma alla ripresa del campionato) e ora punta a conquistare anche la nazionale belga, dopo aver giocato l'ultimo l'Europeo Under 21 nell'estate 2019, giocando anche contro l'Italia.