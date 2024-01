Salerno: Retegui-gol colpito all'orecchio da uno snack. Strootman se lo mangia

Salerno: Retegui-gol e dagli spalti piove di tutto: l'attaccante colpito da... uno snack

Subito dopo aver segnato il gol dell’1-1 nel match contro la Salernitana, l'attaccante del Genoa, Mateo Retegui è stato sfiorato all'orecchio sinistro da... uno snack lanciato in campo dalla tifoseria della squadra di casa. Il centravanti italo-argentino al momento dell'esultanza si è accasciato a terra tenendosi con la mano la parte colpita: per fortuna l'incidente non ha creato nessun tipo di problema al giocatore del Genoa, che è tornato subito a giocare senza il bisogno dell'intervento dei medici. L'arbitro Orsato ha dovuto rimuovere dal campo anche altri oggetti piovuti dalla curva, tra cui un pezzo di calcestruzzo. La reazione dei giocatori del Genoa è stata subito di andare a tranquillizzare la curva della Salernitana, chiedendo calma ai tifosi. Il centrocampista Kevin Strootman dopo aver provato a tranquillizzare gli animi insieme a Vasquez, raccoglie lo snack piovuto dalla curva, lo scarta e se lo mangia.

"Abbiamo festeggiato davanti ai loro tifosi, hanno lanciato qualcosa ma nel calcio succede, nessuno si è fatto male e va bene così. Lo snack? Sì, l'ho mangiato", ha detto a fine partita a Dazn. "Abbiamo festeggiato davanti ai loro tifosi - le parole dell'olandese ex Roma -, hanno lanciato qualcosa ma nel calcio succede, nessuno si è fatto male e va bene così".

Salernitana-Genoa 1-2, decide il rigore di Gudmundsson

La Salernitana non riesce a sollevarsi dall'ultimo posto in classifica neanche nella ventunesima giornata di Serie A: con il Genoa ospite all'Arechi finisce 1-2, 12 i punti in campionato e ora la panchina di Pippo Inzaghi traballa. I liguri invece passano all'undicesimo posto in classifica con gli stessi punti del Monza, dodicesimo a 25, oggi fermato da un sorprendente Empoli vittorioso per 3-0.

Padroni di casa in vantaggio dal secondo minuto di gioco grazie alla rete lampo di Martegani servito da Bradaric. Pronto il recupero degli ospiti che replicano con Retegui al 13' su assist di Badelj. Provano a tornare in vantaggio i granata campani con Candreva al 25', palla fuori. Al 32' Martinez para un gran tiro di Simy, due minuti dopo gli ospiti ci provano con Retegui di testa e anche qui parata, stavolta di Ochoa. Un minuto di recupero, durante il quale Martinez nega la seconda rete salernitana a Maggiore. Nella ripresa Lovato, per ostacolare Retegui, tocca in area la palla con il braccio, rigore concesso dopo revisione Var e trasforma Gudmundsson: il Genoa trova il vantaggio al 57'. Una punizione battuta da Candreva potrebbe riequilibrare il risultato ma la palla prende la traversa ed è il 62'. Cinque i minuti di recupero.