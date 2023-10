Sampdoria incubo, penultima in serie B: la decisione sulla panchina di Pirlo

Sampdoria penultima in serie B: Pirlo rischia la panchina

Cinque sconfitte (quattro a Marassi), due pareggi e una sola vittoria, penultimo posto in serie B (3 punti in classifica perché ce ne sono due di penalizzazione dietro c'è solo il Lecco a 1, ma con tre partite in meno): l'avvio di stagione della Sampdoria è da incubo, al momento aleggia lo spettro della serie C sul club genovese. E la panchina di Andrea Pirlo sta traballando. "La mia situazione? Quando un allenatore non vince è sempre in discussione", ha spiegato l'ex mister della Juventus dopo il ko interno per 2-1 contro il Catanzaro. "Nessuno di noi pensava di essere in questa situazione all’ottava di campionato. Sapevamo che sarebbe stata dura ma ci siamo complicati la vita da soli. I fischi dei tifosi sono giusti, hanno ragione a fischiare quando la loro squadra non vince. È normale che non siano soddisfatti ma siamo in grado di reagire".

Sampdoria, Pirlo esonero? Da Inzaghi a Iachini, i nomi dei possibili successori

Già dopo la sconfitta contro il Cittadella di due settimane fa, si era parlato di possibile esonero dell’ex centrocampista di Milan, Juventus e Nazionale. Il pareggio contro la capolista Parma aveva fatto pensare a una svolta nella stagione della Sampdoria ma la doppia sconfitta in quattro giorni contro Como e Catanzaro riporta Pirlo in bilico. Da Beppe Iachini (che portò la Samp in serie A nel 2012) al ritorno di Marco Giampaolo, passando per Fabio Liverani e con l'ipotesi Pippo Inzaghi: girano alcuni nomi legati alla panchina della Samp in questi giorni.

Sampdoria, Pirlo esonero? Ultima spiaggia ad Ascoli

Al momento da quanto filtra il club blucerchiato sembrano incline a rinnovare la fiducia all'allenatore bresciano. L'ultima parola però spetterà a patron Radrizzani. Certamente la prossima partita contro l’Ascoli - che precede la sosta per le nazionali - sarà un banco di prova decisivo: la Sampdoria sarà chiamata a cercare una vittoria che scacci la crisi e allontani le nubi nere sul capo di Andrea Pirlo.

