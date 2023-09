Sampdoria, Pirlo vicino all'esonero? Ecco che cosa succede

Andrea Pirlo vicino all'esonero? I rumors in casa Samp

Andrea Pirlo vicino all'esonero? Il lavoro dell'ex Juve, che sta cercando di guidare i blucerchiati retrocessi in serie B dopo un'annata disastrosa culminata con la retrocessione ma almeno con la salvezza della società, si fa sempre più complesso. Come fa notare infatti calciomercatoweb, il prologo della nuova stagione non è stato dei migliori: "i blucerchiati ereditavano due punti di penalizzazione a causa delle inadempienze della vecchia società e l'inizio aveva lasciato presagire in un torneo in discesa", ma qualcosa è andato storto: sulle spalle si portano infatti dietro due sconfitte e una sola vittoria. Il Parma (capolista) è già a dieci punti. La sfida di questa sera contro la Cremonese potrà quindi essere decisiva: si giocherà allo "Zini" e dunque si tratterà di una trasferta tra due squadre retrocesse dalla A. "Pirlo, scrive Calcio mercato web, cercherà di far quadrato e ritrovare una squadra ricca di giovani ma che deve necessariamente iniziare a fare punti: le voci di esonero già circolano e questo la dice lunga sulla volontà della società di voler una Samp degna del proprio nome".