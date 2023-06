San Francesco Marathon, Christian Gaston Illan e Annalisa Minetti brand ambassador

San Francesco Marathon 2023, Christian Gaston Illan e Annalisa Minetti brand ambassador

Una maratona sui luoghi cari a San Francesco, con partenza dalla piazza della Basilica di Assisi che custodisce la sua tomba e arrivo a Santa Maria degli Angeli, lo scrigno della Porziuncola, passando per Spello e Cannara. Christian Gaston Illan commenta: ''E' un luogo speciale, la corsa, nella sua capacità umana, formativa culturale, unita alla bellezza di questa terra non può che essere un'esperienza indimenticabile per ogni persona che verrà a correre. Ringrazio il Padre Federico Claure e tutta l’organizzazione dell’evento per l’opportunità e la fiducia. Sono molto onorato, credo tantissimo nel thread Union di questo bellissimo evento e sono sicuro che sarà un’opportunità di condivisione per tutti''.

Per i partecipanti alla San Francesco Marathon, acquistando il pettorale, si aderisce anche a opere di solidarietà che saranno individuate e rese pubbliche nel corso dell’avvicinamento all’evento all’interno del sito ufficiale della manifestazione. Christian Gaston Illan è un avvocato e imprenditore di origine argentina naturalizzato a Milano, appassionato di sociologia, opinionista calcistico televisivo. Nel 2020 pubblica il libro “Il Poncho Dei Papi”. Con Bosh è Brand Ambassador del progetto di sostenibilità sociale 'Allenarsi per il Futuro'. Attualmente collabora con la rivista Beesness Magazine nel ruolo di partner commerciale.