Sanremo 2021, Ibrahimovic con lo yacht: dormirà in barca e canterà con…

Manca veramente poco alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021. Una delle grandi novità di quest’anno sarà la partecipazione del campione milanista Zlatan Ibrahimovic che affiancherà sul palco dell'Ariston Amadeus e Fiorello. Secondo quanto scrive il settimanale Gente, il rossonero dormirà con tre amici a bordo del suo yacht nuovo di zecca. "Un gioiello iper-tecnologico progettato dai cantieri Riva, ritirato in estate e costato una ventina di milioni", scrive la rivista.

Per capire di che cosa stiamo parlando, yacht in questione è lungo 30 metri, ha cinque cabine, un salone panoramico, un cocktail bar sul ponte e anche una palestra dove l’attaccante si allenerà in vista della partita settimanale della sua squadra. Ibra vestirà indumenti firmati Dsquared e anche in questa occasione non si separerà dalla sua piastra per capelli.

Quale sarà il ruolo preciso di Zlatan a Sanremo al momento non è chiaro. Amadeus ha però specificato che grazie alla sua forte personalità non deluderà le aspettative. Quel che è certo è che si cimenterà in un duetto con l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Infatti anche il serbo sarà uno degli ospiti della kermesse musicale.