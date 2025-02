Sanremo 2025, Tamberi salta verso... le Olimpiadi: "Tantissima paura, ma ci vediamo a Los Angeles 2028"

Tamberi a Sanremo 2025 annuncia: 'Ci vediamo ai Giochi di Los Angeles 2028'

Gianmarco Tamberi guarda avanti: obiettivo sui Giochi olimpici di Los Angeles 2028. Il saltatore in alto marchigiano (medaglia d'oro a Tokyo 2020, oltreché mondiale a Budapest 2023 e tre volte campione d'Europa), ospite alla prima serata del Festival di Sanremo, dove è salito insieme a Lorenzo Jovanotti e Carlo Conti, ha annunciato che vuole continuare a gareggiare.

Definitivamente superati i dubbi dopo i Giochi olimpici di quest'anno - quando disputò la finale dove era tra i favoriti, fortemente debilitato per la febbre i calcoli renali (chiudendo undicesimo). "Dopo Parigi sono stati mesi duri - ha spiegato Gimbo dal palco dell'Ariston- quando si prova con tutto se stesso a rincorrere un sogno e il destino ti toglie la terra sotto i piedi, perdi la fiducia in te stesso e il coraggio di rimetterti in gioco, però mi rendo conto, riguardando la carriera, quello che ha fatto differenza non sono state le vittorie, ma la volontà di riprovarci, anche quando le difficoltà sembrano insormontabili. Oggi ho tantissima paura, ma ci vediamo a Los Angeles 2028".

Il campione olimpico a Tokyo il 22 gennaio scorso un post sui social aveva allarmato i fan: "Forse è il momento di prendere quella decisione", aveva scritto, con una frase che faceva temere il ritiro.

Prosegue invece la carriera di Gianmarco Tamberi. Nella prima serata di Sanremo 2025 è stato protagonista di un monologo sul corpo umano insieme a ‘Jova’ e poi ha parlato della delusione delle Olimpiadi 2024 e del proprio futuro sportivo. Quindi l'annuncio che i tifosi italiani sognavano: "Ci vediamo a Los Angeles 2028”.

Sulle note di ‘Momenti di gloria’, Jovanotti ha accolto Gimbo sul palco definendolo “un eroe che ha alzato l’asticella più in alto di tutti”.

Nelle prossime ore è prevista una conferenza stampa a Sanremo: Tamberi illustrerà nel dettaglio le scelte per il proprio futuro.