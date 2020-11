Sara Gama vicepresidente Associalciatori. La francese Frappart primo arbitro donna in Champions

SARA GAMA DELLA JUVENTUS ELETTA VICE PRESIDENTE AIC, E' LA PRIMA DONNA

Sara Gama è la prima donna vice presidente dell'Assocalciatori. La 31enne triestina capitana della Juventus e della Nazionale (quattro campionati, due Coppe Italia, tre Supercoppa Italiane) è stata eletta dall'Assemblea Aic riunita in video conferenza e che ha votato Umberto Calcagno nuovo presidente. A Sara Gama sono arrivati I "Complimenti e molti auguri di buon lavoro" da parte della ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti. "Un'altra strada che si apre per le donne e libera energie e opportunità". Davide Biondini è il vice presidente vicario e Gianni Grazioli è il direttore generale.

Stephanie Frappart primo arbitro donna in Champions League: dirige Juventus-Dinamo Kiev

Stephanie Frappart e' l'arbitro che dirigera' Juventus-Dinamo Kiev, in programma il 2 dicembre, per la Champions League. E' la prima volta che ad una donna viene assegnata la direzione di gara nell'ambito di una delle competizioni calcistiche piu' prestigiose come appunto la Coppa Campioni. Stephanie Frappart, francese di 36 anni, ha gia' diretto incontri di calcio nel campionato francese e prima dell'esordio in Champions, ha arbitrato la Supercoppa Europea nel 2019 e lo scorso ottobre ha anche anche in Europa League.

Chi è Stephanie Frappart primo arbitro donna in Champions League

Stephanie Frappart è nata a Herblay, un comune francese di 26.272 abitanti situato nel dipartimento della Val-d'Oise nella regione dell'Ile-de-France a una ventina di cilometri da Parigi, Ste'phanie Frappart e' stata la prima donna ad arbitrare una partita di calcio maschile della Ligue 2 (la serie B francese) tra Niort e Brest nel 2014. Il fischietto rosa e' poi tornato ad arbitrare partite di calcio femminile partecipando al Mondiale 2015, alle Olimpiadi 2016 (Canada - Australia e Brasile - Sudafrica ) e all'Europeo 2017. Nel 2018 ha diretto la finale del Mondiale femminile Under-20 tra Spagna e Giappone. Il 28 aprile 2019 di nuovo protagonista nel calcio maschile dove e' stata chiamata ad arbitrare Amiens-Strasburgo della Ligue 1 maschile, primo fischietto rosa nella massima serie francese. Quindi ai campionati mondiali femminili del 2019 ha arbitrato quattro partite, tra cui la finale tra Stati Uniti e Paesi bassi, vinta dalla nazionale Usa per 2-0. Il 14 agosto 2019 di nuovo e' stato il primo arbitro donna a dirigere una finale di Supercoppa europea di calcio maschile, direttore di gara del derby inglese tra Liverpool e Chelsea alla Vodafone Arena di Beikta. Un anno dopo la direttrice di gara francese ha fatto il suo esordio nei gironi di Uefa Europa League maschile: e' stata designata per una gara della prima giornata tra gli inglesi del Leicester City e gli ucraini dello Zorya il 22 ottobre 2020. Il preludio alla designazione di oggi che la rendera' prima donna ad arbitrare una partita di Champions League maschile, quella tra Juventus e Dynamo Kiev in programma a Torino domani, mercoledi' 1 dicembre, alle 20.45