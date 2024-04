"Sarri ha rifiutato lo Spartak Mosca per il Milan": Russia, la voce clamorosa

L'indiscrezione è clamorosa: Maurizio Sarri verso il Milan. Una voce che, va premesso, desta qualche perplessità, pensando a una panchina di Stefano Pioli che appare più salda rispetto agli spifferi invernali (pur se i bilanci verranno probabilmente stilati a fine stagione) e con le indiscrezioni legate a Thiago Motta (profilo che piace, ma in questo momento più caldo in ottica Juventus) e ad Antonio Conte (mille suggestioni su di lui in rossonero senza avere mai particolari conferme) un po' più pallide.

Ad ogni modo, in queste ore il noto sito russo 'Championat' parlando della panchina dello Spartak Mosca ( l'allenatore spagnolo Guillermo Abascal è in bilico) ha scritto che il club moscovita avrebbe contattato l'ex mister della Lazio Maurizio Sarri per offrirgli il ruolo di allenatore. Secondo la versione del giornalista russo Maxim Nikitin, Sarri avrebbe rifiutato la panchina della società moscovita perché potrebbe guidare il Milan a partire dalla prossima stagione.

"L’elenco dei potenziali allenatori dello Spartak è ampio e lungo e ci sono nomi interessanti. Ad esempio Maurizio Sarri che non è solo il sogno di qualcuno: era effettivamente sulla lista perché ora attualmente non lavora ma, che io sappia, Sarri ha detto: 'Ragazzi, in estate guiderò il Milan'. E lo Spartak è meno interessante per lui", le parole del giornalista russo.