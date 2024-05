Schumacher, la cure costano troppo: la moglie vende ville e gioielli

Schumacher: la moglie vende tutto per garantire le cure all'ex campione della Formula 1

L'incidente che ha coinvolto Michael Schumacher a fine 2013 ha lasciato un segno indelebile non solo nel mondo della Formula 1 ma anche nella vita della sua famiglia. La gestione della sua salute e delle spese mediche connesse rappresenta una sfida continua. Corinna Betsch, la moglie di Schumacher, ha dovuto affrontare decisioni difficili per garantire al marito le cure necessarie, sostenendo spese che hanno superato i 70 milioni di euro.

La gestione delle spese mediche

Da quando il campione di F1 è stato vittima di quell'incidente sulle nevi, la sua famiglia è stata costretta a vivere in una sorta di fortezza, proteggendo la privacy e l'integrità di Schumacher da occhi indiscreti e false notizie. Le cure e l'assistenza necessarie per il sette volte campione del mondo comportano dei costi enormi, circa sette milioni di euro all'anno, tra attrezzature mediche e personale specializzato. La famiglia Schumacher ha affrontato queste spese attingendo dal notevole capitale accumulato negli anni grazie anche a investimenti diversificati, che hanno costruito l'impero finanziario dell'ex pilota tedesco.

Vendite per far fronte ai bisogni

Di fronte a tali costi, Corinna ha preso decisioni importanti su quali beni alienare per garantire il prosieguo delle cure. Diverse sono state le vendite significative effettuate negli ultimi anni: orologi di lusso appartenenti a Schumacher sono stati battuti all'asta, un jet privato e una villa in Norvegia sono stati ceduti, decisioni difficili ma necessarie. In parallelo, sono stati fatti degli investimenti, come l'acquisto di una villa a Maiorca, con lo scopo di garantire una maggiore privacy e serenità a Michael.

Un futuro di sfide continue

La situazione di Schumacher rimane altamente protetta e poco si sa sulle sue reali condizioni di salute. Quel che è certo è che la famiglia continua a lottare con dedizione per il suo benessere, affrontando una situazione finanziaria e emotiva di enorme portata. Le scelte fatte da Corinna Betsch dimostrano un impegno incondizionato verso il marito, indicando la volontà di fare tutto il possibile per garantirgli la migliore qualità di vita possibile, nonostante le sfide quotidiane. La storia di Schumacher continua a essere segnata da amore, dedizione e una lotta costante, aspetti che hanno definito il campione in pista e ora caratterizzano la battaglia della sua famiglia fuori dal circuito.