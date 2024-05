Formula 1: GP Monaco Leclerc in pole, Ferrari celebra la 250ª pole position

Charles Leclerc ha rispettato i pronostici, conquistando la pole position nel Gran Premio di Monaco per la terza volta nella sua carriera (dopo le edizioni del 2021 e 2022).

Il pilota monegasco ha eguagliato grandi nomi come Niki Lauda, Stirling Moss e Michael Schumacher con questa impresa. Per Leclerc, questa è la ventiquattresima pole in carriera, raggiungendo così Lauda e Nelson Piquet al dodicesimo posto assoluto. La Ferrari, con questo risultato, arriva a 13 pole a Monaco e a 250 nella sua storia.

Accanto a Leclerc (1’10”270) partirà l’australiano Oscar Piastri (1’10”424), mentre alle loro spalle si schiereranno Carlos Sainz (1’10”518) e Lando Norris (1’10”542), rendendo le prime due file della griglia di partenza una questione tra Ferrari e McLaren.

La giornata in pista è stata caratterizzata dalla ricerca della miglior prestazione assoluta durante la terza sessione di prove libere, con tutti i piloti consapevoli dell'importanza delle qualifiche a Monaco. In qualifica, la scelta degli pneumatici è ricaduta sulla mescola C5, capace di mantenere alte prestazioni anche in run più lunghi.

Il Pirelli Pole Position Award è stato consegnato a Leclerc dall'attore inglese Nicholas Galitzine, noto per il suo ruolo nel film "Red, White & Royal Blue" e nella miniserie "Mary & George" con Julianne Moore. Galitzine è attualmente alla ribalta con "The Idea of You", al fianco di Anne Hathaway, disponibile su Amazon Prime.