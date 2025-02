Sci, SuperG uomini: Dominik Paris terzo dietro Odermatt e Monney

SuperG di Crans Montana, Italia sul podio

Torna sul podio di Coppa del Mondo di sci il nostro Dominik Paris, terzo nel SuperG di Crans Montana dove ancora una volta, come capitato per tutta la stagione, la Svizzera ha fatto la parte del padrone. Se infatti ieri nella discesa libera sulla stessa pista i rossocrociati hanno fatto tripletta, riempiendo tutti i gradini del podio, oggi hanno portato a casa un primo ed un secondo posto.

A vincere Marco Odermatt che si conferma padrone assoluto del Circo Bianco guadagnando altri punti preziosi per classifica generale davanti al compagno di squadra, Monney.

Per l'Italia è stata una gara comunque positiva grazie alla discesa di Dominik Paris abile nello sfruttare un tracciato non molto impegnativo potendo così mettere a terra tutta la sua potenza. L'italiano torna così sul podio dopo un anno con il rammarico di un piccolo errore nel salto finale dove ha perso un paio di decimi che lo avrebbero portato probabilmente in seconda posizione.

Buona anche la gara di Mattia Casse, che ha chiuso al quinto posto.