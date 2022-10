Haaland, Sconcerti: "Ha una faccia da sindrome down, non è normalissima". Poi le scuse

"Haaland ha la faccia da sindrome Down", bufera su Sconcerti - Video

"Devo sottolineare che Haaland ha questa faccia un po' da sindrome down, cioè non ha una faccia normalissima". Le parole di Mario Sconcerti all'emittente radiofonica romana TeleRadioStereo sull'attaccante norvegese del Manchester City, provocano un polverone. "Volevi dire che sembra un po' un bamboccione, ecco", correggono il tiro immediatamente in redazione.



Haaland, le scuse di Sconcerti: ho capito anche che avevo sbagliato

Mario Sconcerti si è poi scusato: "Mi sono svegliato con il telefono pieno di messaggi contro. Quando ho capito perché, ho capito anche che avevo sbagliato. Involontariamente, perché stavo celebrando Haaland, ma l’espressione era infelice - le sue parole al Corriere della sera, di cui è editorialista - Se tanta gente si sentita offesa, evidente che l’errore c'è. Non era mia intenzione, mi spiace. La conferma che anche quando hai tanti anni di parole alle spalle, non si finisce mai di trovare quelle giuste per dire quello che davvero si vuole".