Scottie Pippen, morto il primo figlio. "Pregate per me e per sua madre"

E' morto il figlio di Scottie Pippen. "Con il cuore a pezzi annuncio che ieri ho detto addio al mio primogenito Antron", le parole dell'ex fuoriclasse dei Chicago Bulls (ai tempi di Michael Jordan e Dennis Rodman) commuovono il mondo.

Il 33enne Antron è stato un giocatore di buon livello a Texas A&M International e South Georgia Technical College. "Entrambi abbiamo condiviso l'amore per il basket. Antron soffriva di asma cronica e se non fosse stato per questo credo che sarebbe arrivato in Nba. Ma non si e' mai lasciato abbattere: e' sempre rimasto positivo e ha lavorato duro". L'ex Bulls si e' detto "orgoglioso dell'uomo che era diventato. Per favore pregate per sua madre Karen e tutta la sua famiglia e i suoi amici. Un cuore gentile e un'anima bellissima se ne sono andati troppo presto. Ti amo, figlio mio. Riposa in pace finche' non ci rivedremo".