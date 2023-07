Semifinali tennis, Sinner fuori: a Wimbledon si spegne il sogno azzurro

Djokovic in finale affronterà il vincente tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev

Si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi. Dopo la semifinale di Wimbledon in cui Novak Djokovic ha sconfitto Jannik Sinner in tre set (6-3 6-4 7-6) è onesto ammettere che l’azzurro non ha ancora i mezzi per avere la meglio sul grande serbo. Nulla di male o di non recuperabile: Djokovic, 36 anni, è nella terza fase della sua straordinaria carriera, Sinner, 21, nella prima.

Il tempo spesso sposta i confini e corregge le rotte. In futuro Jannik potrà anche sbarcare ad una finale Slam: sostanzialmente è oggi improbabile che ciò accada.

Sinner non è riuscito a mettere in difficoltà Djokovic perché il suo gioco, al di là delle dichiarazioni pre-match, non comprende armi che possano impensierire un giocatore delle levatura di Nole. A rete Jannik è andato pochissimo (conquistando tra l’altro punti preziosi) ma soprattutto ha sbagliato troppo, soprattutto di dritto e soprattutto nei momenti importanti.