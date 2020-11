Sergio Ramos-Juventus, bomba dalla Spagna sull'addio al Real Madrid

Sergio Ramos darà l'addio al Real Madrid? Il difensore e monumento blanco avrebbe detto al club merengue "che avrebbe giocato anche gratis e che i soldi erano un problema minore. Allo stato attuale, però, è fuori dal Real all’80%“. Lo riporta Chiringuito Tv. O meglio: lo racconta lo scrittore Cristobal Soria, ospite fisso del programma e molto amico di Sergio Ramos. Il 34enne è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe andarsene a parametro zero tra poco più di sei mesi.

"Florentino Perez non si è ancora reso conto che Sergio Ramos sarà libero di firmare per un'altra grande squadra europea tra 48 giorni - ha aggiunto Soria - Questo è davvero incredibile perché parliamo di un giocatore il cui rendimento sportivo non si discute: è più forte oggi che quando aveva 25 anni". Il Real Madrid avrebbe offerto a Sergio Ramos un prolungamento fino al 30 giugno 2022 alle stesse cifre attuali (11,7 milioni), mentre il giocatore chiede un contratto pluriennale. Il giocatore nelle scorse settimane è stato accostato a Juventus e Paris Saint Germain (Psg che non molla il sogno di prendere Cristiano Ronaldo dalla Juve, dopo le parole di Leonardo delle scorse ore): vero che il suo ingaggio è pesante, ma se arrivasse a una clamorosa rottura con il Real Madrid, non ci sarebbe da pagare il prezzo del suo cartellino.