Serie A, ecco il calendario 2023/ 2024: Milan inizio choc. Inter e juventus...

Calendario serie A Juventus: si parte a Bologna

La Juventus inizia il suo campionato da Udine, poi Bologna ed Empoli. All'ottava giornata il derby di Torino, quindi la trasferta di San Siro contro il Milan e alla 13a giornata è derby d'Italia con l'Inter allo Stadium. Alla 15a giornata i bianconeri avranno a Torino il Napoli campione d'Italia (rivincita alla 27a giornata in Campania). Inter-Juve a San Siro nella 23a giornata mentre il Milan sarà ospite a Torino alla 34a giornata.

Calendario serie A Milan, inizio choc nelle prime 10 giornate

Il Milan nelle prime 10 giornate avrà quasi tutte le big: Roma e Inter tra terza e quarta giornata, Lazio alla settima, Juventus e Napoli alla nona e alla decima. Tra febbraio e marzo ciclo di ferro con Napoli, Atalanta Lazio e Fiorentina. Inter e Juventus in due giornate consecutive (33 e 34esima) e Fiorentina chiudono il campionato degli uomini di Pioli.

Calendario serie A Inter da bridivi a inizio 2024

Se il Milan nella prime 10 ha 5 big, l'Inter affronta 3 sfide delicate: Fiorentina in trasferta alla terza, Milan alla quarta e Roma in casa alla decima. La squadra allenata da Simone Inzaghi tra pre e post Champions avrà Juventus, Napoli e Lazio (intervallate dall'Udinese) tra novembre e dicembre. Inizio 2024 durissimo tra la 21esima alla 24esima giornata di serie A, l'Inter si troverà Atalanta, Fiorentina, Juventus e Roma. Al rush finale ecco Napoli alla 29esima, Milan alla 33esima e Lazio alla penultima.

Calendario serie A Napoli dicembre e inizio 2024 complesso

I campioni d'Italia del Napoli ripartono da Frosinone, poi la prima al Maradona Stadium contro il Sassuolo. Il primo big match sarà casalingo alla terza contro la Lazio (3 settembre). Fiorentina e Milan all'ottava e alla decima giornata. Atalanta, Inter e Juventus (prima e ultima in trasferta) saranno avversarie a dicembre e sotto Natale contro la Roma all'Olimpico. Marzo difficile: dalla 27esima alla 30esima Juventus, Torino, Inter e Atalanta. Finale di stagione più calmo con big match solo con Roma e Fiorentina.

Calendario Serie A 2023/ 2024

Il Napoli campione d'Italia esordira' a Frosinone nella prima giornata del campionato 2023-2024, al via dal 20 agosto Lo ha stabilito il sorteggio del calendario della nuova A, in corso a Milano presso gli studi Dazn.

Per l'Inter esordio in casa col Monza, il Milan gioca in trasferta a Bologna come la Juve in casa dell'Udinese. La Lazio gioca la prima in casa del Lecce.

La prima giornata della serie A Tim 2023/24

Bologna-Milan, Empoli-Verona, Frosinone-Napoli, Genoa-Fiorentina, Inter-Monza, Lecce-Lazio, Roma-Salernitana, Sassuolo-Atalanta, Torino-Cagliari e Udinese-Juventus.

Serie A, primi big match alla terza giornata, Inter-Fiorentina, Napoli-Lazio e Roma-Milan

I primi big match del campionato ci saranno alla terza giornata e saranno Inter-Fiorentina, Napoli-Lazio e Roma-Milan. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024.

Alla 4a giornata Inter-Milan e Juve-Lazio

Il derby della Madonnina cade alla quarta giornata di campionato, che si disputa il 17 settembre. Ma, oltre a Inter-Milan, il turno prevede il match clou Juventus-Lazio. In programma anche Cagliari-Udinese, Fiorentina-Atalanta, Frosinone-Sassuolo, Genoa-Napoli, Verona-Bologna, Monza-Lecce, Roma-Empoli e Salernitana-Torino.

Alla 7a Atalanta-Juventus e Milan-Lazio

Atalanta-Juve e Milan-Lazio sono i due big match della settima giornata della prossima serie A. Il Napoli e' in trasferta a Lecce e l'Inter a Salerno mentre la Roma ospita il Frosinone.

Serie A, il derby tra Torino e Juventus all'ottava giornata

Il derby della Mole tra Juventus e Torino si disputerà all'ottava giornata di Serie A, in calendario l'8 ottobre. Altre sfide di cartello: Lazio-Atalanta e Napoli-Fiorentina. Lo ha stabilito il sorteggio del campionato 2023-2024.

Roma-Napoli e Juventus-Roma durante le feste natalizie

Tanto calcio sotto l'albero di Natale. Roma-Napoli è in calendario per la 17/a giornata il 23 dicembre, alla 18/a (30 dicembre) ci sarà Juventus-Roma. Lo ha deciso il sorteggio del calendario del campionato 2023-2024.

