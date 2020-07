Serie A, cambiano gli orari: i fischi d'inizio una mezz'ora prima

Da questo weekend la Serie A potrebbe scendere in campo con nuovi orari. L’idea è quella di anticipare l’inizio di tutte e tre gli orari che dividono le partite pomeridiane (al via alle 17.15), serali (fischio d’avvio alle 19.30) e notturne (inizio alle 21.45). Il nuovo programma sarebbe così organizzato con partenze alle 16.45, 19 e 21 e 15. Tra una partita e l’altra devono infatti sempre trascorrere due ore e un quarto. Ne parleranno venerdì Figc e Assocalciatori, una struttura che dovrebbe vedere d’accordo anche quest'ultima nonostante la contestazione, prima ancora della definizione del piano d’origine, per le temperature che avrebbero condizionato la salute dei giocatori e lo spettacolo da offrire al pubblico, chiedendo di non scendere in campo prima delle 18.