Serie A,, fatturato, debiti e il confronto con Liga e Premier League

Serie A, debiti e confronto con Liga e Premier League

L’indebitamento lordo dei club di Serie A? Resta poco sopra i 4,6 miliardi di euro, secondo quanto riporta l’analisi di Calcio e Finanza, sui dati legati alla stagione 2023/24. I dati a livello aggregato "hanno registrato numeri in sostanziale equilibrio rispetto alla stagione precedente, in cui i debiti avevano toccato i 4,6 miliardi, in calo rispetto ai 4,8 miliardi del 2021/22"

"Andando ad analizzare invece l’indebitamento lordo aggregato per i club, emergono dati in sostanziale equilibrio tra la situazione al 30 giugno 2024 con quella al 30 giugno 2023. In particolare, complessivamente il dato è aumentato dello 0,7% passando da 4,62 a 4,65 miliardi di euro. A crescere in realtà sono stati i debiti verso istituti di previdenza (+24%), quelli verso le società di calcio (+12%) e gli altri debiti (+27%). Tra le altre voci, in calo i debiti verso soci (-13%) e i debiti tributari (-7%). Per quanto riguarda i dati aggregati dei club, l’indebitamento finanziario netto è migliorato passando da un dato aggregato di -1.033 milioni a -989 milioni di euro, con i debiti finanziari (-5%) in calo e la liquidità che passa da 595 a 558 milioni di euro. In aumento invece il patrimonio netto aggregato, passato da 455 a 698 milioni di euro", l'analisi di Calcio e Finanza.

Il confronto con la Premier League? Qui i dati sono legati alle stagione 2022/23 con i venti club che avevano registrato un rosso aggregato pari a 827 milioni di euro, con ricavi in aumento a 8,1 miliardi di euro (7,3 miliardi senza considerare le plusvalenze), costi per 8,7 miliardi di euro.

Fronte Spagna. Anche qui i trend economici sono riferiti alla stagione 2022/23. I club che compongono LaLiga EA Sports hanno chiuso con un debito finanziario lordo consolidato di 5.709,5 milioni di euro, il 31,7% in più rispetto alla stagione precedente, secondo la Relazione economico-finanziaria 2022-2023.

Italia quarta in Europa per fatturato e stipendi. I ricavi sono sotto i 3 miliardi di euro *

1. Inghilterra - 7,15 miliardi di euro, +11% sul 2023-2024

2. Spagna - 3,65 miliardi di euro, +9% sul 2023-2024

3. Germania - 3,62 miliardi di euro, +12% sul 2023-2024

4. Italia - 2,88 miliardi di euro, +23% sul 2023-2024

5. Francia - 2,37 miliardi di euro, +19% sul 2023-2024

6. Russia - 0,98 miliardi di euro, -7% sul 2023-2024

7. Olanda - 0,68 miliardi di euro, +8% sul 2023-2024

8. Portogallo - 0,62 miliardi di euro, +11% sul 2023-2024

Italia, voci del fatturato

2,88 miliardi di euro

1,09 miliardi dai diritti tv, 0,81 miliardi da sponsor e commerciale, 0,43 dalla biglietteria, 0,41 dai premi UEFA e 0,14 da altro.

* Dati Gazzetta dello Sport