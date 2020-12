Serie A, Inter in risalita: si apre la corsa scudetto

Una vittoria che riapre la corsa al campionato e proietta l'Inter al vertice della classifica: non una bella prova ma la fortuna ha dato una mano ad Antonio Conte che dalla sfida con il Napoli strappa tre punti che valgono oro. Come scrive l’Ansa, un pareggio sarebbe stato forse più giusto e Gattuso ha qualche ragione per recriminare. Il calcio pero' e' fatto di risultati e questa volta la ruota ha girato dalla parte dei nerazzurri.

L'Inter fuori dalla Champions e' meno stanca e, con qualche affanno di meno, puo' guidare l'assalto allo scudetto per salvare una stagione comunque avara di gioie soprattutto in Europa. In una serata non del tutto semplice, la differenza la fanno Handanovic, Lukaku e soprattutto l'arbitro che ha estratto il cartellino rosso per Insigne. Il Napoli ha lottato ma alla fine si e' dovuto arrendere al fato. E ora il calendario premia l'Inter che affronta lo Spezia il 20 dicembre, poi il Verona e il Crotone.

Per Conte dovrebbe essere tutto facile e sulla carta il cammino sembra piu' leggero. Dopo il pari contro l'Atalanta, i nerazzurri hanno inanellato cinque vittorie consecutive, 4-2 contro il Torino, 3-0 contro il Sassuolo, 3-1 contro il Bologna, 3-1 fuori casa contro il Cagliari, quindi la vittoria interna contro il Napoli.

Lo scudetto resta un traguardo possibile e forse obbligato anche se Conte vuole sentirsi libero da questo diktat e smarcarsi dalla 'condanna' a vincere. In questo scorcio di campionato, segnato da una pandemia che rischia di mettere in ginocchio i club, usa parole nuove, fa leva sul percorso di crescita, insiste sull'equilibrio, sottolinea i buoni risultati ottenuti nella passata stagione.

Ma al di la' del lessico utilizzato, resta la spinta anche della societa' a voler terminare la stagione abbracciando un trofeo che avrebbe un valore inestimabile dopo i sacrifici dovuti al Covid e i danni causati dall'esclusione dalla Champions League. Restano pesanti come macigni la questione Eriksen e il rendimento di Vidal e Kolarov, ossatura del mercato estivo e resta una insoddisfazione neanche troppo latente dei tifosi che sembrano aver in parte perso quel feeling e quella fiducia in Antonio Conte che non appare mai veramente felice o soddisfatto, forse anche lui alla ricerca di un suo difficile equilibrio.