Serie A Made in Italy, nuovo nome per l'estero. E il Governo paga il calcio italiano. E i diritti tv...

Serie A made in Italy, nuovo nome per l'estero e 10 milioni dal Governo al calcio italiano

“Abbiamo chiuso un accordo di 10 milioni a stagione con il Governo, il nostro campionato all’estero si chiamerà Serie A Made in Italy. La Serie A ha iniziato il viaggio per riconquistare la leadership internazionale”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo in un’intervista al quotidiano spagnolo As.

Serie A made in Italy e il calcio italiano si prepara alla sfida dei diritti tv

Il tema ovviamente riguarda i diritti tv. “Stiamo creando un prodotto più interessante: il tempo effettivo è del 66%, rimane il 33% che dovrebbe essere più attraente, ad esempio, con le telecamere che vengono utilizzate nel cinema. Al giorno d’oggi dobbiamo competere con Netflix e Amazon, guadagnare tempo libero della gente. Costruire un buon prodotto attira nuovi investitori. I fondi hanno iniziato a negoziare con l’Italia perché siamo il campionato con più potenzialità, visto che per decenni siamo stati i migliori al mondo. Inoltre, quattro diverse squadre hanno vinto lo scudetto negli ultimi quattro anni. È una cosa che non succede in nessun altro campionato. Abbiamo un target tra 1.150 e 1.380 milioni a stagione per l’Italia. Anna Guarnerio, direttore dei diritti internazionali, sta lavorando per passare da 250 milioni a 400 milioni all’estero. LaLiga ha iniziato la sua crescita internazionale 15 anni fa, abbiamo pagato per questa differenza di tempo. Oggi guardiamo a quello in Spagna come un modello ben organizzato e funzionale, anche se abbiamo idee diverse”.

