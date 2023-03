Serie A, Supercoppa in versione "final four": 4 edizioni su 6 in Arabia

Calcio, Supercoppa 2024 e 2025 in Arabia: poi altre due edizioni

"Abbiamo deciso di accettare l'offerta dell'Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni a partire dal 2024": lo ha spiegato l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, parlando della nuova formula a Final Four. "Si svolgeranno in Arabia Saudita le prossime due edizioni, poi ci sarà uno stop di due anni in cui si potrà giocare anche altrove e poi si ritornerà in Arabia per altri due anni. La prossima edizione avrà il format a quattro squadre e ci sarà anche una amichevole. Ma la scelta del format final four non è definitiva: si potrà anche tornare indietro in base agli impegni dei club - ha concluso -. Per la prossima stagione il contratto vale 23 milioni, in caso di finale secca invece varrà 12 milioni".

Calcio, Casini: "Offerta Serie A per Sky? Nulla di concreto"

"Offerta per acquistare Sky? Al momento non c'è nulla di concreto, forse è il desiderata di qualcuno. È chiaro che se analizzano le discussioni del passato, alcune anche attuali, l'acquisizione di Sky potrebbe essere in questo quadro". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervenuto in conferenza stampa al termine dell'assemblea dei club. "In questo momento le squadre devono valutare prima se farsi affiancare dai fondi o meno, c'è un ragionamento precedente da fare. Ma come detto dal presidente Casini non c'è nulla di concreto", ha aggiunto l'amministratore delegato Luigi De Siervo.

Calcio, Scanavino (Juventus), fondi in Serie A? Approfondiamo opzioni

"Dobbiamo ancora valutare tutto quanto. Ci hanno fatto una presentazione molto interessante, ora dobbiamo ancora approfondire tutte le varie opzioni". Così l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, intercettato all’uscita dell’assemblea della Lega Seria A, in corso a Milano, a chi gli chiedeva la posizione del club bianconero sull’interesse dei fondi d’investimento per il massimo campionato di calcio. "Ci sono un po’ di temi importanti su cui si sta discutendo. Oggi non ci saranno grandi decisioni, ma si sta procedendo". A domanda reiterata sulla possibilità concreta che possano entrare i fondi d’investimento nella Serie A, in ottica diritti tv, ribatte: "Non lo so".