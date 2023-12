Sex worker e tennista: "Il gioco di Silvia" in tv, Jessica, escort di successo

Sex worker e tennista: "Il gioco di Silvia" in tv la storia di Jessica, escort di successo

“Il Gioco di Silvia”, documentario biografico del 2021 diretto da Valerio Lo Muzio ed Emiliano Trovati, incentrato sulla vita e la professione della sex worker bolognese Silvia Tartari, in arte Jessica, va in onda su Cielo in prima visione tv assoluta.

In un racconto privo di inibizioni culturali e di moralismo, la protagonista assoluta è Silvia, escort di successo e amante del lusso, che ha inseguito il benessere economico, costruendo una carriera che le permettesse di realizzare i suoi desideri.

Una storia che racconta l'attività di sex worker, ma anche i modi in cui Silvia Tartari riesce a bilanciare carriera, vita privata e quella sportiva da tennista.

Album fotografici, trattamenti estetici e cura dei propri profili social: Silvia, lo dice lei stessa, “si vive come un’azienda”, un brand con una reputazione da consolidare e mantenere. Per lei, questa è la normalità di una libera professionista, impegnata ad investire su se stessa e sulla propria immagine. Ma la proposta di un cliente la porterà a riflettere sul valore della propria libertà, sessuale e personale.

Il gioco di Silvia in tv, dove vederlo

In prima visione assoluta su Cielo, domani, sabato 2 dicembre, in seconda serata (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19)