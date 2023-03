Sinner-Alcaraz a Miami: orario, dove vederla e nuova classifica Atp di Jannik

Sinner-Alcaraz, semifinale Atp 1000 Miami

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: nuovo capitolo di una rivalità che potrebbe diventare un classico nel tennis mondiale dei prossimi dieci anni. Sarà il nuovo Nadal-Federer (o Nadal-Djokovic)? I tifosi italiani lo sperano. Intanto vediamo un po' di news sulla semifinale del torneo Atp 1000 di Miami che vede in campo il campione altoatesino contro lo spagnolo numero 1 del mondo.

Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere in tv-streaming la semifinale del torneo Atp di Miami

Il programma delle semifinali di Miami prevede prima il derby russo tra Medvedev e Khachanov che si giocherà alle ore 19. Poi la sfida del Wta femminile tra Kvitova e Cirstea. Sinner-Alcaraz non inizierà prima dell'una di notte di sabato 1 aprile (ora italiana) e si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e NOW.

Sinner-Alcaraz semifinale ATP di Miami: i precedenti

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono affrontati in semifinale nell'ultimo Master 1000 prima di Miami, ossia a Indian Wells. In quel caso il numero uno del ranking mondiale ha vinto in due set: 7/6, 6/3. Nei precedenti il tennista spagnolo è in vantaggio per 4-2 e si è imposto negli ultimi due (nei quarti degli Us Open 2022 dopo un match tiratissimo (6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3 poi Alcaraz è andato a vincere lo Slam americano) e, per l'appunto, in semifinale ad Indian Wells due settimane fa. L'ultima vittoria di Sinner sull'erede di Nadal è arrivata la scorsa estate nella finale del Croatia Open Umago: 6-7, 6-1, 6-1. Poco prima Jannik aveva battuto Carlos nei sedicesimi di Wimbledon 2022 (6-1, 6-4, 6-7, 6-3).

Jannik Sinner torna nella top-10 Atp. E se vincesse il Miami Open...

Jannik Sinner con la semifinale di Miami e la contemporanea eliminazione di Taylor Fritz ai quarti (proprio per mano di Alcaraz) è ufficialmente rientrato nella top-10 del ranking Atp: il tennista italiano sarà numero 10 del mondo nella peggiore delle ipotesi nelle classifiche di lunedì prossimo. Guadagnerà la nona posizione se Khachanov non dovesse vincere il torneo, mentre salirebbe addirittura sino al sesto posto in caso di un trionfo nel torneo di Miami scavalcando il danese Holger Rune, il canadese Felix Auger-Aliassime e il russo Andrey Rublev. Jannik Sinner, vanta come best ranking sin qui proprio il nono posto raggiunto per la prima volta il 1° novembre 2021. Nella Atp Race 2023 (la classifica che tiene conto dei risultati di quest'anno) è numero 5 vicinissimo alla quarta posizione del greco Tsitsipas (top-3: Djokovic, Medvedev, Alcaraz).

