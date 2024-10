Sinner-Alcaraz, Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner vs Alcaraz, finale della Six Kings Slam

Jannik Sinner ha battuto nuovamente Novak Djokovic (e prima di lui Daniil Medvedev ai quarti). Dopo il successo della scorsa settimana in semifinale nell'Atp 1000 di Shangai (7/6, 6/3), il tennista italiano ha messo sotto Nole in un'altra semifinale, quella della Six Kings Slam in corso a Riyadh in Arabia Saudita.

Match tecnicamente non ufficiale (esibizione) e quindi che non va a conteggiarsi nei confronti diretti (che restano 4-4, ma con gli ultimi 3 consecutivi vinti da Jannik, 4 contando questo), ma che ha visto i due fuoriclasse giocare una sfida vera e combattuta al 100%. "È stata una partita dura. Abbiamo provato a giocare ogni punto giocando al meglio, l'abbiamo presa seriamente cercando anche di fare qualcosa di diverso in campo - ha spiegato il numero 1 del ranking Atp - Abbiamo giocato in finale a Shanghai 4 gorni fa. Abbiamo commesso entrambi qualche errore". Sinner sfiderà nella finale il rivale di sempre, Carlos Alcaraz che ha battuto Rafa Nadal (6/3, 6/3).

Il premio destinato al vincitore del torneo è di 6 milioni di dollari, ossia poco meno di 5 milioni e mezzo di euro.

Sinner-Alcaraz, quando si gioca la finale della Six Kings Slam

Il match che assegnerà il titolo di Re dei Sei Re degli Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si disputerà sabato 19 ottobre a partire dalle ore 20:00.

Sinner-Alcaraz, i precedenti

Sei a quattro i precedenti a favore dello spagnolo: Jannik ha perso gli ultimi 3 consecutivi ed è chiamato a chiudere questa serie negativa. Le sconfitte sono arrivate n 3 match tiratissimi e tutti in rimonta: dalla semifinale di Indian Wells 2024 che aveva visto l'azzurro partire fortissimo (16 63 62) a quella del Roland Garros (26 63 36 64 63) sino alla finale dell'Atp 500 di Pechino giocata un paio di settimane fa e chiusa con il punteggio di 6-7(6) 6-3 7-6(3).

Sinner-Alcaraz, dove vederla in tv e streaming

La finale tra Sinner e Alcaraz a Riyadh che mette in palio la Six Kings Slam sarà trasmessa in dretta tv da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento e anche da Supertennis e DAZN. Il match dell'azzurro sarà disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.