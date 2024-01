Sinner... day after Australian Open 2024 con 2 sconfitte per tennis italiano

Jannik Sinner, l'Italia festeggia la vittoria all'Australian Open 2024

Il tennis italiano festeggia la vittoria di Jannik Sinner all'Australian Open: un trionfo bellissimo che conferma una volta in più quanto ormai il 22enne campione azzurro sia pronto per andare a caccia del primo posto nel ranking Atp, cercando di spodestare il re Novak Djokovic (ma dovrà vedersela anche con Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, qui le nuove classifiche aggiornate col distacco dell'italiano dai primi 3 al mondo).

Il circuito del tennis mondiale, Atp e Wta, non si ferma neanche un secondo nel fratttempo dopo Melbourne (a proposito, la Tigre della Bielorussia, Aryna Sabalenka è stata spettacolare nell'Happy Slam). Chiuso un torneo se ne apre subito un altro.

Sinner e il.. day after Australian Open con 2 sconfitte per tennis italiano. Martina Trevisan e Jasmine Paolini (col best ranking Wta) ko

E nel day after si registrano due sconfitte per il tennis italiano sul fronte femminile. Martina Trevisan (numero 57 del ranking Wta) ha perso in modo abbastanza chiaro contro Anastasya Pavlyuchencova, ai sedicesimi dell’Upper Austria Ladies Linz, WTA 500 che si disputa sul veloce indoor: 6-4 6-0 il punteggio in 1 h e 7’, per la 32enne ex numero 11 al mondo.

Lunedì agro-dolce per Jasmine Paolini, che festeggia il suo best ranking in classifica mondiale (è salita al 24° posto dopo un ottimo Australian open che l'ha vista arrivare agli ottavi di finale), ma è stata sconfitta in modo abbastanza netto in due set dalla britannica Katie Boultier (6-2, 6-2) nel WTA 500 di Linz.

Non solo ko, due buone notizie per il tennis azzurro dalle qualificazioni del torneo con Lucrezia Stefanini e Sara Errani che accedono al tabellone principale.