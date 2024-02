Sinner is back. l'Ital-tennis festeggia Darderi e i 15 azzurri in top 200 Atp

Jannik Sinner torna nell'Atp 500 di Rotterdam. Luciano Darderi, che vittoria al Cordoba Open

Sulla scia di Sinner - che torna in campo, a Rotterdam, contro Boric Van de Zandschulp , olandese, 28 anni - altri giovani tennisti azzurri crescono e vincono.

Dopo una cavalcata trionfale, Luciano Darderi - che in carriera aveva vinto un solo match - ha conquistato il suo primo torneo Atp 250 in carriera, battendo, nella finale di una caldissima Cordoba, il padrone di casa Facundo Bagnis, partito, come il suo avversario, dalle qualificazioni.

L’azzurro, 22 anni, eliminato in successione 3 top 60, Ofner, Hanfmann e Baez, ed è riuscito a vincere la finale in Argentina, Paese in cui è nato e ha vissuto prima di trasferirsi in Italia, a 10 anni.



Chi è Luciano Darderi vincitore a sorpresa al Cordoba Open

Entrato con il numero 136 nel tabellone di Cordoba, Darderi è ora numero 76 del mondo, dopo un exploit completamente inatteso.

Nella finale contro Bagnis, il coetaneo di Sinner ha giocato benissimo, soprattutto nel primo set. Il match è finito 6-1 6-4, in un’ora e 25 minuti, per Darderi, che si aggiunge al gruppo, già straordinario degli italiani, guidato da Jannik Sinner.

Sinner, Musetti e ... 15 tennisti italiani nei top-200 Atp

Sale a sei il numero dei nostri connazionali nei primi 100.

Ha recuperato una posizione Lorenzo Musetti, ora 26mo, mentre ne hanno perso due sia Matteo Arnaldi, che scivola al 43° posto, sia Lorenzo Sonego, in discesa in 48ma piazza.

Flavio Cobolli ha perso un posto ed è ora 72°. Si rinnova, ancora una volta, l’invasione azzurra tra i primi 200 del mondo, con la presenza, nel complesso, di nove italiani tra il 103° ed il 198° posto: sono 15, dunque, i tennisti del Bel Paese tra i migliori 200 del ranking ATP.