Sinner-Medvedev, dove vederla in tv: Australian Open finale imperdibile

Sinner-Medvedev finale Australian Open 2024

Jannik Sinner e Daniil Medvedev: sono loro i finalisti dell'Australian Open 2024 (precedenti a favore del russo, ma il trend è tutto italiano). Il 22enne tennista azzurro ha battuto in 4 set re Novak Djokovic, numero 1 del mondo e 10 volte vincitore del Major che si gioca a Melbourne. Il 27enne campione russo (3 del ranking Atp) ha superato dopo una battaglia di 5 set il tedesco Alexander Zverev.

Sinner-Medvedev finale Australian Open 2024 quando si gioca

Domenica 28 gennaio 2024 alle 9,30 andrà di scena sul campo centrale di Melbourne - Rod Laver Arena - la sfida finale che mette in palio il titolo di campione dell'Australian Open: vincerà Jannik Sinner, conquistando il primo titolo Slam della sua carriera o Daniil Medvedev che ha nel suo palmares uno Us Open (battendo Nole Djokovic nel 2021) e ha visto sfumare per 2 volte l'Australian Open (sconfitto da Djokovic nel 2021 e da Nadal in una finale incredibile dove vincere 2-0 nel 2022)?

Sinner-Medvedev dove vederla, Australian Open 2024 finale in tv e streaming

La finale dell'Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si potrà vedere in diretta tv sul canale di Eurosport presente su Sky e sarà possibile seguirla anche in streaming sull'app di Dazn e su quella di Sky (ossia SkyGo), oltreché su Tim Vision, Discovery+ e NowTv.

