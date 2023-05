Sinner e Musetti ko: Italia fuori dagli Internazionali di tennis a Roma

Internazionali tennis Roma: Musetti eliminato da Tsitsipas

Lorenzo Musetti perde ed esce di scena agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Nella sfida di mezzanotte sul campo del Centrale l'atleta di Carrara è stato battuto da Stefanos Tsitsipas, che si è imposto con un doppio 7-5. Nei quarti il tennista greco trova Borna Coric, vincitore di Fabian Marozsan (3-6, 6-4, 6-3) che in precedenza aveva mandato fuori dal torneo Carlos Alcaraz

Atp Roma, Sinner perde con Cerundolo agli ottavi

Jannik Sinner abbandona gli Internazionali di Roma dopo la sconfitta, agli ottavi, contro l'argentino Francisco Cerundolo. L'azzurro ha vinto il primo set al tie-break per poi arrendersi nelle frazioni successive con un doppio 6-2. Il tennista italiano ha subito, nella seconda parte del match, un profondo e inaspettato calo di energie accorciando gli scambi e rispondendo molto lontano dalle linee del campo. Sinner ha commesso molti errori gratuiti mentre l'avversario, 24 anni, ha giocato una partita generosa, tatticamente perfetta.

Atp Roma, Sinner perde con Cerundolo: "Non mi sentivo benissimo"

"Fisicamente sono molto allenato, ma ci sono giornate in cui uno non si sente benissimo e oggi era una di quelle. Peccato che sia successo proprio qui a Roma". È un Sinner molto provato quello che si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta negli ottavi degli Internazionali d'Italia contro Francisco Cerundolo, l'argentino numero 24 del seeding contro cui aveva vinto gli ultimi due incontri del 2022, ma sul veloce. Ora sono due pari (il primo confronto ai quarti di finale di Miami '22 era finito con il ritiro di Sinner sotto 4 a 1, causa vesciche al piede). Le vesciche non c'entravano ma Sinner non si sentiva molto bene, mentre chi stava proprio malissimo era il suo coach Simone Vagnozzi chiuso in camera e costretto a disertare il box perché messo a terra, ha spiegato Sinner, "da qualcosa che ha mangiato e che gli ha fatto male". Un'assenza che gli è pesata: "Sono molto legato a lui come anche a Darren, non averlo ai box un pochino ha cambiato le cose, non si perde una partita per questo, ma in qualche modo si sente".