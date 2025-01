Sinner-Shelton, orario, precedenti, quote sulla semifinale degli Australian Open

Australian Open, la guida alla semifinale Sinner-Shelton

Jannick Sinner-Ben Shetlon è l'attesissima semifinale degli Australian Open in programma domani. Una sfida che sulla carta pare avere in vincitore designato non fosse altro che per la classifica Atp dove l'azzurro è, come tutti sanno, al numero 1 mentre il giovane statunitense è al numero 20. Ma il tennis, si sa, non è fatto di graduatorie e tutte le partite vanno vinte sul campo. In più a preoccupare i tifosi italiani c'è lo stato di salute di Sinner emerso nella sfida con Holger Rune. In questi ultimi giorni si parla di problema virale che porta varie problematiche: spossatennza oltre a guai di stomaco.

Sinner-Shelton, i precedenti

La prima sfida tra i due risale agli ottavi di finale del torneo Master 1000 di Shanghai nel 2023, vinta dall'americano in tre set al termine di una partita tiratissima: 2-6, 6-3, 7-6 con il tie break decisivo chiusosi per 7-5.

Poco dopo ecco il secondo incontro, agli ottavi dell’ATP 500 di Vienna 2023. Jannick si è preso la rivincita per due set a zero, seppu equilibratissimi (7-6, 7-5)

Nel marzo del 2024, i due si sono ritrovati agli ottavi di finale del Master 1000 di Indian Wells, sempre sul cemento. Una partita senza troppa storia con l'altoatesino che vince in due set: 7-6, 6-1

Si passa poi, sempre agli ottavi di finale, sull'erba di Wimbledon. Si temeva il gran servizio di Shelton ma a prevalere è stata la risposta di Sinner che non ha lasciato nemmeno un set al suo avversario: 6-2, 6-4, 7-6.

L'ultimo faccia a faccia è avvenuto dove tutto era cominciato, a Shanghai. A nche questa sfida è stata vinta dall'italiano (poi vincitore del torneo) per due set a zero: 6-4, 7-6.

Il bilancio quindi è di 4 successi per Sinner ed 1 per Shelton. Da notare che in ogni partita si è giocato un tie break.

Sinner-Shelton, orari e dove vederla

La sfida si giocherà sul campo principale di Melbourne, la Rod Laver Arena alle 9.30 ora italiana. Non ci dovrebbero essere ritardi legati alla semifinale che si disputerà prima, quella tra Zverev e Djokovic, che inizierà alle 4.30 del mattino ora italiana.

La diretta tv verrà garantita da Eurosport. Per quanto riguarda invece lo streaming il match sarà disponibile su Sky Go, Discovery+, Now Tv e Dazn.

Sinner-Shelton, le quote degli scommettitori

I principali siti di scommesse non hanno molti dubbi su chi sarà il vincitore della semifinale. Jannick Sinner viene infatti quotato quasi alla pari: quota minima 1,05, massima 1,07. Mentre il successo di Shelton viene visto come ipotesi praticamente impossibile con una quota minima di 8,60 ed una massima, molto utilizzata, di 10,5.