Spalletti pronto al grande ritorno in serie A dopo l'Inter. Ecco dove

Spalletti-Napoli, pista partenopea dopo l'Inter

Il 30 giugno scadrà il contratto di Luciano Spalletti con l'Inter e la serie A si prepara a riabbracciare uno dei suoi migliori allenatori. Il tecnico toscano sta per chiudere il suo periodo sabbatico: da due anni è fermo e la voglia di misurarsi con nuove sfide sta crescendo. E sull'ex allenatore della Roma c'è il l'interesse del Napoli. A fine stagione le strade di De Laurentiis e Gattuso dovrebbero separarsi e il tecnico di Certaldo potrebbe è un profilo perfetto per iniziare un nuovo ciclo. Secondo Fcinternews il Napoli ha sondato il terreno e Spalletti sarebbe stuzzicato dall'idea di tornare in una piazza così importante e ambiziosa.

Spalletti-Fiorentina

Su di lui sono girate anche voci legate alla Fiorentina in ottica prossima stagione, ma la pista che porta al club partenopeo in questo momento è più calda.

Spalletti-Spartek Mosca

Attenti però alle sirene straniere: ci pensa lo Spartak Mosca che riportarebbe volentieri Luciano Spalletti in Russia dopo cinque stagioni (e quattro trofei) allo Zenit San Pietroburgo. In ottica Napoli invece in alternativa all'ex allenatore dell'Inter restano i rumors legati a Juric (che a Verona in queste stagioni fa fatto benissimo) e Vincenzo Italiano (protagonista con lo Spezia: promozione in A e ora sta cercando di portare la squadra ligure alla salvezza)