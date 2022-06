Stefano Tacconi, ultime notizie: come sta l'ex portiere della Juventus

L'ex calciatore scrive, a fatica, un messaggio d'amore alla moglie Laura

Stefano Tacconi sta meglio e la prossima settimana inizierà la riabilitazione. Lo ha rivelato Andrea, figlio dell’ex portiere della Juventus, consentendo di tirare un sospiro di sollievo dopo l’improvviso malore dello scorso 23 aprile e il conseguente ricovero, che aveva spaventato tutto il mondo del calcio (e non solo).

“Finalmente ci hanno comunicato che la prossima settimana papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo”, ha spiegato Andrea Tacconi, che durante la malattia del padre ha tenuto informati i tanti fan sulle sue condizioni, spiegando anche che i primi segnali positivi sono arrivati quando l’ex calciatore ha esultato per i risultati della Juve, che rimane nel suo cuore.

Laura Speranza, moglie di Tacconi, ha spiegato a Mattino Cinque, ospite di Federica Panicucci, che i lenti miglioramenti del marito si vedono dalla ripresa di piccole attività quotidiane, come leggere una rivista, provare a tenere in mano una penna, qualche lettera scritta di suo pugno. Stefano ha scritto un breve, ma sentito messaggio d'amore a Laura, con le iniziali dei loro nomi: S+L Love.





