Superlega, al via l'indagine Uefa su Juve Real e Barca

Al via l'indagine disciplinare della Uefa contro Juventus, Real Madrid e Barcellona nell'ambito della creazione della Super League. Il massimo organo del calcio europeo ha annunciato in un comunicato di aver avviato un procedimento contro gli ultimi 3 promotori della Superlega, Barcellona, Juventus e Real Madrid, che hanno continuato a rifiutarsi di sconfessare i loro piani per la creazione e sviluppo di un torneo privato. Gli altri 9 (Inter, Milan, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, Arsenal e Liverpool) hanno invece fatto un passo indietro e firmato un accordo per il reintegro all'interno del sistema calcistico europeo. La Uefa ha nominato gli "ispettori etici e disciplinari".