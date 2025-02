Gli svincolati, l'ultima possibilità del calciomercato. La lista

Gli svincolati, l'ultima possibilità del calciomercato

Il calciomercato ha chiuso i battenti alla mezzanotte del 4 febbraio. Si riapre in estate con una finestra aggiuntiva che verrà eccezionalmente aggiunta dal 1° al 10 giugno prima dell'inizio del Mondiale per Club (per l'Italia al via Inter e Juventus). Poi dal 1° luglio al via la sessione estiva.

In questi mesi i club non potranno inserire in rosa giocatori, a meno che non siano svincolati.

Con l'ex difensore di Real Madrid e Psg, Sergio Ramos che sta per firmare con i Rayados de Monterrey (la squadra messicana giocherà la Fifa World Cup) e il 28enne Dele Alli (ex Tottenham ed Everton) che ha convinto il Como, vediamo qualche nome interessante rimasto libero.

Calciomercato, la lista dei migliori giocatori ancora svincolati

- Etrit Berisha, 35 anni, ultima squadra Empoli (Portiere)

- Adama Soumaoro, 32 anni, ultima squadra Bologna (Difensore)

- Wallace Fortuna dos Santos, 31 anni, ultima squadra Ittihad (Difensore)

- Djidji, 32 anni, ultima squadra Torino (Difensore)

- Mario Rui, 33 anni, ultima squadra Napoli (Difensore)

- Layvin Kurzawa, 32 anni, ultima squadra Psg (Difensore)

- Daniel Amartey, 30 anni, ultma squadra Beşiktaş (Difensore Centrale)

- Antonio Candreva, 37 anni, ultima squadra Salernitana (Centrocampista)

- Paul Pogba, 31 anni, ultima squadra Juventus (Centrocampista)

- Rafinha, 31 anni, ultima squadra Al-Arabi (Centrocampista)

- Alexandru Matan, 25 anni, ultima squadra Columbus Crew (Trequartista)

- Samu Castillejo, 30 anni, ultima squadra Sassuolo (Attaccante)

- Keita Baldé, 29 anni, ultima squadra Sivasspor (Attaccante)

- Gerard Deulofeu, 30 anni, ultima squadra Udinese (Attaccante)

- Stefano Okaka, 35 anni, ultima squadra Basaksehir (Attaccante)

- Mariano Diaz, 31 anni, ultima squadra Siviglia (Attaccante)

- Mattia Destro, 33 anni, ultima squadra Empoli (Attaccante)

- Wissam Ben Yedder, 34 anni, ultima squadra Monaco (Attaccante)

