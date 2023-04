Szczesny dopo il malore in Juventus-Sporting Lisbona: "Ho avuto paura, ecco cosa è successo"

Juventus, Szczesny parla dopo il malore: "Ho avuto paura, ecco cosa è successo"

"Sto bene. C'è stata un po' di ansia. Abbiamo fatto i controlli ed è tutto a posto. Ho visto bene Perin in allenamento, mi sono stancato e gli ho lasciato il posto. Complimenti a lui. Le lacrime? Ho provato paura, non mi è mai successo: facevo fatica a respirare. Ora sto molto meglio", le parole di Szczesny a Sky. Il portiere della Juventus rassicura tutti dopo il malore accusato durante la sfida di Europa League che ha visto i bianconeri vincere 1-0 con gol di Vlahovic.

Nel finale un super-Perin, entrato al suo posto ha salvato il risultato: cross di Gomes per Gonçalves a un passo dalla porta, ma Perin è strepitoso, prima a respingere la conclusione, poi a rialzarsi e neutralizzare anche il tap-in di Bellerin. Doppia parata da fuoriclasse.

"Le parate di Perin? Gliel'hanno tirata addosso", scherza il numero uno della Juventus, Szczesny. Che poi torna serio: "Gli ho fatto i complimenti, anche perché è un ragazzo d'oro, non si lamenta mai. Sono molto contento".

Szczesny malore, esce per un dolore al petto: esami ok per il portiere della Juventus

Nel finale del primo tempo della sfida di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona, Szczesny prima si era portato la mano sul petto e poi aveva chiesto il cambio. Sul terreno di gioco erano accorsi i medici dello staff sanitario juventino che avevano subito tranquillizzato il portiere polacco che a quel punto, pur ancora visibilmente spaventato, aveva raggiunto gli spogliatoi sulle sue gambe. Lasciato il campo, il portiere della Juve si era subito sottoposto a un elettrocardiogramma nel centro medico dello Stadium, che non aveva rilevato nulla di anomalo. Probabilmente si è trattato di una improvvisa tachicardia (palpitazioni) che ha determinato - come poi spiegato dallo stesso Szczesny - la successiva reazione di panico. Nelle prossime ore verranno probabilmente effettuati nuovi e più approfonditi accertamenti. Ma per fortuna il grande spavento è superato.