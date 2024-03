Tadei Pogačar, il campione di ciclismo e i suoi trionfi nel nuovo spot Enervit

Tadej Pogačar, spot Enervit

Enervit è tornata in tv con un nuovo spot che vede protagonista il 25enne campione del ciclismo Tadej Pogačar e i suoi successi (due Tour de France, tre Giri di Lombardia, Liegi-Bastogne-Liegi, Freccia Vallone, Amstel Gold Race solo per citare alcuni dei suoi trionfi). Campagna firmata da Suntimes. Pianificazione su Eurosport e RAI, campagna su digital e social.

Lo spot Enervit parte dai trionfi di Pogacar per poi svelarne i retroscena, il “behind performance” del talento sloveno.

Paolo Calabresi, Direttore Marketing Sport & Fitness Enervit, commenta nella nota: “Siamo molto soddisfatti di aver girato, con un Ambassador come Pogačar, questo spot che in pochi secondi racconta ed emoziona, mostrando alcuni momenti intimi e intensi che stanno dietro alle quinte della performance e delle vittorie di un campione davvero unico. In questi anni abbiamo instaurato un rapporto proficuo con tutto lo staff del Team UAE e con Pogačar stesso, per mettere a punto prodotti altamente innovativi che soddisfino appieno le esigenze del ciclismo moderno. Da questa collaborazione è nata la nuova linea Enervit C2:1PRO”.

“Siamo molto felici del percorso che stiamo facendo con la Divisione Sport di Enervit – aggiunge Francesco Pelosi, Founder SUNTIMES – una partnership di valore che ci consente di sostenere la leadership di Enervit. Questo spot ne è la riprova: durante il 2023 Tadej Pogačar ha fatto qualcosa di incredibile e da subito abbiamo pensato a come interpretare e valorizzare questo atleta. Abbiamo girato in tempi davvero sfidanti ma grazie all’expertise verticale del nostro team sport siamo riusciti a costruire uno spot ingaggiante e coinvolgente”.