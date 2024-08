Tamberi in lacrime, il pianto di Gimbo alle Olimpiadi di Parigi 2024 fa il giro del mondo

Una qualificazione con ripescaggio (ha saltato 2,24 al primo tentativo, ma non 2,27) nonostante i grandi problemi fisici che lo hanno debilitato alla vigilia della partenza per Parigi (sospetti calcoli e febbre alta): Gianmarco Tamberi sabato sarà presente nella finale di salto in alto per difendere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e c'è da giurare che darà battaglia.

Gimbo ha 3 giorni per recuperare una buona condizione fisica. Intanto hanno fatto il giro del mondo le immagini di Tamberi scoppiato in lacrime dopo il turno di qualificazione.

"Voglio farvi impazzire tutti come tre anni fa a Tokyo", ha già promesso il fuoriclasse dell'atletica leggera italiana e mondiale dando appuntamento per sabato 10 agosto 2024 nel palcoscenico dello Stade de France di Parigi.