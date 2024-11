Bilie Jean King Cup, dopo Sinner alle ATP le ragazze si portano a casa la Coppa Davis donne: il trionfo del tennis garbato contro la cafonata calcistica 

Il successo delle ragazze alla Bilie Jean King Cup e alle ATP Finals

Con il successo alla Billie Jean King Cup della nostre ragazze del tennis si conferma il momento magico del tennis italiano che segue il successo di Sinner alle ATP Finals di Tonino. Ma soprattutto si conferma il trionfo dello sport garbato, il tennis, contro lo sport cafone, il calcio. Domenica scorsa infatti si è consumata l’ennesima cafonata calcistica con i fischi dei “tifosi” italiani all’inno francese prima della partita Italia Francia. E meno male che in alcuni casi la provvidenza provvede, in questo caso con la sconfitta dell’Italia. Lasciamo perdere il livello di una nazionale vittima del suo ego, incluso Spalletti, quello che qui si vuole stigmatizzare è la differenza rispetto al tennis.

Durante le ATP Finals di Torino, che Sinner ha vinto battendo in finale lo statunitense Fritz, il pubblico non ha mai negato la sua bella dose di applausi durante tutta la partita all’americano. Il tifo per Sinner è stato deciso, ma mai scomposto e sempre rispettoso dell’avversario. A fine partita le prime parole di Sinner sono state per il suo sfidante Fritz a cui ha concesso l’onore delle armi e il pubblico ha applaudito in modo corale. Sembrano scene dall’altro mondo rispetto al calcio, dove invece le polemiche post partita contro tutti tranne se stessi sono all’ordine del giorno e dove i fischi sono la colonna sonora degli incontri.

Spalletti esalta l’attaccamento alla maglia dei suoi calciatori (orribile espressione), mentre spesso leggiamo polemiche sull’italianità di Sinner il quale invece onora lo sport e l’Italia con uno spirito e una dedizione inarrivabili per la stragrande maggioranza dei calciatori. E ora forza Italia…in coppa Davis!