Tennis, lato A e lato B: Magda è pronta per il torneo Wta di Roma

Magda Linette, road to (Wta) di Roma

Magda Linette sbarca a Roma per il torneo Wta 1000, ultima prova generale prima del Roland Garros. La 31enne tennista polacca sta vivendo un 2023 magico: all'Australian Open ha centrato la prima semifinale di Slam della sua carriera sconfitta dalla scatenata Aryna Sabalenka (la tigre della Bielorussia poi vincitrice del trofeo a Melbourne e reduce dal successo a Madrid contro la numero 1 Iga Swiatek) e arriva nella capitale d'Italia con il suo best ranking in carriera (numero 19 Wta).

Magda Linette, lato A e lato B: le foto della tennista fanno sognare i suoi tifosi

Magda Linette - che si è preparata per gli Internazionali alla Galimberti Academy di Cattolica - ha postato nelle sue storie la foto di un cartello stradale che indica la strada verso Roma (dove è attesa come testa di serie 17 del torneo). Ma la tennista polacca nelle scorse ore è stata protagonista di uno scatto che ha catturato l'attenzione dei suoi followers: selfie in piscina con primo piano su viso e... lato A che certamente sarà stato 'zoommato' dai suoi tifosi.

Magda Linette oltre a essere un'ottima tennista è anche una bellissima ragazza e le foto della 31enne di Poznan, in bikini o mentre si allena, lato A e lato B raccolgo sempre una pioggia di like e commenti...

